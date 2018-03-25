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نقابة أطباء ديالى تنعى طبيبة قتلت مع عائلتها على طريق السعدية-حمرين
2018/03/25 | 08:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ ديالىنعت نقابة اطباء ديالى، الاحد، طبيبة قتلت مع عائلتها في هجوم إرهابي على طريق شمال شرق ديالى مساء يوم امس.

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