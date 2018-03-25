2018/03/25 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشهد العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاحد، افتتاح معرض ومؤتمر اعمار العراق، برعاية الجامعة العربية.ويأتي المعرض ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار الافريقي العربي الذي انطلقت اعماله أمس السبت، والذي يقيمه اتحاد المستثمرين العرب.ويسعى العراق الى عرض الفرص الاستثمارية في المناطق المحررة والبالغة 212 فرصة، بحسب السفير العراقي لدى مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، حبيب الصدر، الذي اكد، ترحيب العراق بالاستثمارات الواعدة بعد الانتصار الكبير الذي تحقق على تنظيم داعش الارهابي.كما رحب الصدر بـ"اسهام الشركات المصرية في عملية اعادة الاعمار ونقل تجربة مصر الناجحة وخبرة عمالتها لتشغل حيزا في خارطة اعمار العراق في اطار تنمية الشراكات العراقية المصرية في المشروعات المختلفة".وبين ان "العراق يدشن مرحلة فارقة وزاخرة بالاستقرار الامني والانتعاش الاقتصادي والوئام الاجتماعي وتوفير ثروات وامكانيات طبيعية وشبابية هائلة ودواع ملحة لاعادة الاعمار والتأهيل".وشدد على "أهمية المؤتمر لتعزيز التعاون العربي الافريقي للنهوض بالتنمية المستدامة ورسم ملامح واعدة لشراكة عربية افريقية للاخذ بشعوب المنطقتين للانفتاح والتطوير ومكافحة الارهاب".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنطلاق مؤتمر لدعم مشاريع إعمار العراق في القاهرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنطلاق مؤتمر لدعم مشاريع إعمار العراق في القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).