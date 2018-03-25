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صحيفة: صديقة سكريبال المقربة تخشى التحدث إلى الشرطة
2018/03/25 | 08:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت صحيفة "التليغراف" البريطانية، إن العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، المسمم في سولزبوري، كانت لديه صديقة مقربة، لكنها خائفة جدا من الحديث عن الأيام الأخيرة قبل التسمم.

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