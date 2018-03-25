فيدرر يفقد لقب دورة ميامي وصدارة التصنيف العالمي للتنس

2018/03/25 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميامي - فجر الاسترالي ثاناسي كوكيناكيس الصاعد من التصفيات مفاجأة من العيار الثقيل عند جرد السويسري روجيه فيدرر المصنف اول من لقبه بطلا لدورة ميامي الاميركية الدولية في التنس، ثاني دورات الماسترز للالف نقطة، وأزاحه عن صدارة التصنيف العالمي عندما تغلب عليه 3-6 و6-3 و7-6 (7-4) السبت في الدور الثاني.

وبات كوكيناكيس البالغ من العمر 21 عاما والمصنف 175 عالميا اللاعب الاقل تصنيفا عالميا يفوز على المصنف اول عالميا منذ فوز الاسباني فرانشيسكو كلافيت الذي كان مصنفا وقتها 178 عالميا، على الاسترالي ليتون هويت في الدور الثاني لدورة ميامي عام 2003.

وسيتنازل فيدرر عن الصدارة للاسباني رافايل نادال الغائب عن الدورة التي خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي امام السويسري، بسبب الاصابة، علما بانه كان انتزعها منه منتصف شباط/فبراير الماضي ببلوغه نصف نهائي دورة روتردام الهولندية وبات اكبر لاعب في التاريخ يتصدر التصنيف العالمي.

وهي المباراة الاولى لفيدرر في دورة ميامي حيث اعفي من خوض الدور الاول على غرار المصنفين الـ32 الاوائل، وكلفته الحسارة الثانية على التوالي وفقدان اللقب الثاني تواليا بعد الاول الاحد الماضي عندما سقط امام الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو في المباراة النهائية لدورة انديان ويلز الاميركية، اولى دورات الماسترز للالف نقطة.

وكان فيدرر (36 عاما) يحتاج الى بلوغ ربع نهائي ميامي للاحتفاظ بالصدارة، كون الفارق بينه وبين نادال كان 290 نقطة فقط.



وسيصبح رصيد السويسري 8670 نقطة مقابل 8770 للماتادور الاسباني.

وجاء اقصاء فيدرر بعد 24 ساعة من خروج المصنف اول عالميا سابقا الصربي نوفاك ديوكوفيتش على يد الفرنسي بنوا بير.

-الغياب عن رولان غاروس-

وصرح فيدرر، المتوج بـ97 لقبا في مسيرته الاسطورية، بينها 20 في بطولات الغراند سلام و27 في دورات الالف نقطة، عقب الخسارة انه لن يشارك في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الاربع الكبرى، على غرار العام الماضي.

وذكر فيدرر: "قررت عدم خوض منافسات الموسم المقررة على الاراضي الترابية".

وتقام البطولة الفرنسية في الفترة بين 27 ايار/مايو و10 حزيران/يونيو المقبلين.

ولم يشارك فيدرر منذ عام 2015 في رولان غاروس وهي البطولة التي خلقت له اكثر المشاكل ولم يتوج بها سوى مرة واحدة عام 2009.

وكان فيدرر قرر العام الماضي بعد تعافيه من الاصابة عدم المشاركة في البطولة الباريسية لاراحة ركبته وظهره وخصوصا للاستعداد الجيد لموسم الملاعب العشبية وبطولته المفضلة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الاربع الكبرى.

-قتالية كوكيناكيس-

وبعدما حسم المجموعة الاولى بسهولة 6-3 في 34 دقيقة، عانى فيدرر كثيرا امام انتفاضة الاسترالي الذي واجهه للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية.

ورد كوكيناكيس الذي عانى من اصابات عدة في صغره، التحية لفيدرر في المجموعة الثانية بالنتيجة ذاتها 6-3 في 38 دقيقة، قبل ان يواصل صموده وقتاليته في الثالثة الحاسمة وفرض التعادل حتى الشوط الثاني عشر 6-6، فاحتكما الى الشوط الفاصل الذي استهله الاسترالي جيدا بتقدمه 2-صفر، قبل ان يدرك فيدرر التعادل 2-2 ثم 3-3.

لكن كوكيناكيس المصنف 175 عالميا استعاد التفوق وتقدم 5-3 ثم 6-4 قبل ان يحسمه في صالحه 7-4 وبالتالي المجموعة بعد 70 دقيقة، والمباراة في ساعتين و22 دقيقة.

ويلتقي كوكيناكيس في الدور المقبل مع الاسباني فرناندو فرداسكو الحادي والثلاثين والفائز على مواطنه غييرمو غارسيا لوبيز 4-6 و6-صفر و6-2.

وبلغ الالماني الكسندر زفيريف الرابع الدور الثالث بتغلبه على الروسي دانييل مدفيديف 6-4 و1-6 و7-6 (7-5)، ليلتقي مع الاسباني دافيد فيرر الثامن والعشرين والفائز على الروسي يفغيني دونسكوي 6-2 و6-2.

كما تأهل التشيكي توماس برديتش العاشر بفوزه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-1 و6-4، والاميركي سام كويري الحادي عشر بتغلبه على المولدافي رادو البوت 7-6 (7-4) و6-1.

-هاليب تلحق بفوزنياكي-

ولم تكن حال المصنفة اولى لدى السيدات الرومانية سيمونا هاليب افضل من فيدرر وودعت دورة ميامي من الدور الثالث بخسارتها امام البولندية انييسكا رادفانسكا الثلاثين 6-3 و2-6 و3-6.

وجاء خروج هاليب بعد اسبوع من فشلها في الدور نصف النهائي من دورة انديان ويلز الاميركية اثر خسارتها امام اليابانية ناومي اوساكا التي توجت باللقب لاحقا.

ولحقت هاليب بالدنماركية كارولاين فوزنياكي التي كانت ودعت الدورة من الدور الثاني الجمعة على يد البورتوريكية مونيكا بويغ بطلة اولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

وعلى الرغم من خسارتها، ستبقى هاليب في صدارة اللاعبات المحترفات أسبوعا إضافيا.

واستهلت هاليب المباراة بشكل جيد وحسمت المجموعة الاولى في صالحها بسهولة 6-3، لكنها عانت الامرين في الثانية وخسرتها 2-6، قبل ان يفرض التعادل نفسه في الثالثة الحاسمة حتى الشوط السادس، لكن البولندية المصنفة ثانية في العالم سابقا و32 حاليا، تمكنت من كسر ارسال الرومانية في الشوط الثامن لتتقدم 5-3 ثم كسبت ارسالها في الشوط التاسع لتنهي المجموعة في صالحها 6-3 والمباراة.

وهو الفوز السادس لرادفانسكا على هاليب في 11 مباراة جمعت بين اللاعبتين حتى الان.

وكانت هاليب عانت ايضا في الدور الثاني امام الفرنسية الشابة اوسيان دودان واحتاجت الى 3 مجموعات للفوز عليها 3-6 و6-3 و7-5.

وفي الدور المقبل، تلعب رادفانسكا، بطلة ميامي عام 2012، مع البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا التي تغلبت على اللاتفية اناستاسيا سيفاستوفا العشرين 3-6 و6-4 و6-1.

وبلغت الدور الرابع ايضا التشيكية كارولينا بليسكوفا الخامسة بتغلبها على التايوانية سو-واي هسييه 6-4 و1-6 و7-6 (7-4)، لتضرب موعدا مع الكازخستانية زارينا دياز الفائزة على الالمانية كارينا فيتهوفت 4-6 و7-5 و6-صفر.

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