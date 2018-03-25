2018/03/25 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتهت مباراة المنتخبين السوري ونظيره القطري بالتعادل الايجابي ليكىن لقب البطولة اصبح من المؤكد محصور بينهما والمنتخب العراقي خارج الحسابات حاى وان فاز في مباراته المقبلة.

وشهدت مباراة اليوم احداثاً دراماتيكية من ناحية تبادل الهجمات وتسجيل الاهداف وحتى التشابك فيما بين الفريقين، وتقاسم الفريقان اهداف المباراة الاربعة حيث انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما، كما تقاسم الفريقان نقاط المباراة واصبح رصيد المنتخب القطري ٤ نقاط فيما بحصة الفريق السوري نقطة واحدة والعراق بلا نقاط بعد خسارته لمباراته الاولى.وتأجل حسم لقب البطولة الى المباراة الاخيرة بين منتخبي العراق وسوريا.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعادل سوريا وقطر وتأجيل الحسم والعراق خارج الحسابات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعادل سوريا وقطر وتأجيل الحسم والعراق خارج الحسابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).