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تعادل سوريا وقطر وتأجيل الحسم والعراق خارج الحسابات
2018/03/25 | 09:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

انتهت مباراة المنتخبين السوري ونظيره القطري بالتعادل الايجابي ليكىن لقب البطولة اصبح من المؤكد محصور بينهما والمنتخب العراقي خارج الحسابات حاى وان فاز في مباراته المقبلة.

وشهدت مباراة اليوم احداثاً دراماتيكية من ناحية تبادل الهجمات وتسجيل الاهداف وحتى التشابك فيما بين الفريقين، وتقاسم الفريقان اهداف المباراة الاربعة حيث انتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما، كما تقاسم الفريقان نقاط المباراة واصبح رصيد المنتخب القطري ٤ نقاط فيما بحصة الفريق السوري نقطة واحدة والعراق بلا نقاط بعد خسارته لمباراته الاولى.وتأجل حسم لقب البطولة الى المباراة الاخيرة بين منتخبي العراق وسوريا.

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