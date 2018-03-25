2018/03/25 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماوة يواجه نفط الوسط ودياً ويعسكر في بغداد

بغداد/..



اعلن الجهاز الفني لفريق السماوة لكرة القدم، الاحد، خوض الفريق مباراة ودية عصر اليوم.

وذكر مدرب الفريق حازم صالح لـ"عين العراق نيوز"، ان "فريقنا الكروي سيخوض عصر اليوم الاحد مباراى ودية امام فريق نفط الوسط، مستغلاً توقف مباريات الدوري العراقي الممتاز".

واضاف صالح ان "فريق السماوة سيغادر بعد مباراته امام نفط الوسط الى العاصمة بغداد، للدخول في معسكر تدريبي قصير، استعداداً لملاقاة نادي أمانة بغداد في مستهل المرحلة الثانية من الدوري".انتهى ا د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السماوة يواجه نفط الوسط ودياً ويعسكر في بغداد) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السماوة يواجه نفط الوسط ودياً ويعسكر في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).