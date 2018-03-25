انفجار كبير في مستودع أسلحة في الأنبار

2018/03/25 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بحدوث انفجار كبير في مستود للاسلحة في محافظة الانبار.

وذكر المصدر لشفق نيوز ان "عدداً من القذائف والشظايا سقطت على مدينة الخالدية شرق الرمادي جراء انفجار في مخازن الأسلحة التابعة للفرقة العاشرة بقاعدة الحبانية".

واضاف انه "لم تعرف حتى الان حجم الخسائر البشرية"، مشيرا الى ان "الاجهزة المعنية فتحت تحقيقاً بالحادث".

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