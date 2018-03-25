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الرافدين ينجز 91 معاملة لقروض الموظفين لشهر كانون الثاني
2018/03/25 | 09:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اقتصاد

منذ 2018-03-25 الساعة 08:50 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

أعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن إنجاز ومنح معاملات القروض بكافة أنواعها للمواطنين خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته /موازين نيوز/، إن "حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر كانون الثاني تمثلت بمنح قروض مجمع بسماية السكني للمواطنين والموظفين وقد بلغ عدد معاملات المنح (91) معاملة وقروض 50 مليون دينار للبناء في قطعة ارض لاتقل مساحتها عن 50 متر وقد بلغ عدد معاملات المنح 57 معاملة".

واوضح، أنه "تم منح قروض المشاريع الصغيرة وقروض السيارات وقروض التمويل والبحوث العلمية اضافة الى قروض اخرى متنوعة".انتهى29/ص

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