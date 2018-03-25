الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


حرس الحدود يحبط محاولة تهريب مخدرات في البصرة
2018/03/25 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ البصرةأفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الأحد، بأن قوات حرس الحدود في المنطقة الرابعة أحبطت محاولة تهريب كمية من المخدرات في منطقة حدودية ضمن محافظة البصرة بعد تبادلها اطلاق النار مع مهربين لاذوا بالفرار.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العملية أسفرت عن ضبط زورق وكيلو غرام من مادة (الكرستال) المخدرة، فيما لاذ المهربون بالفرار".

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