فرنسا تبدي رغبتها في استثمار مطار الناصرية وقطاع السياحة

2018/03/25 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

اعلن رئيس هيئة الاستثمار في محافظة ذي قار لؤي الخيرالله، اليوم السبت، عن توجه الجانب الفرنسي نحو الاستثمار في قطاع السياحة ومطار الناصرية، فيما تم التباحث بشأنها مع السفير الفرنسي "بورنو اوبيير" خلال لقاءه بمسؤولين بغرفة تجارة الناصرية وديوان المحافظة في اطار زيارته اليوم.

وذكر الخيرالله في تصريح لراديو المربد، أ

وكالات:اعلن رئيس هيئة الاستثمار في محافظة ذي قار لؤي الخيرالله، اليوم السبت، عن توجه الجانب الفرنسي نحو الاستثمار في قطاع السياحة ومطار الناصرية، فيما تم التباحث بشأنها مع السفير الفرنسي "بورنو اوبيير" خلال لقاءه بمسؤولين بغرفة تجارة الناصرية وديوان المحافظة في اطار زيارته اليوم.

وذكر الخيرالله في تصريح لراديو المربد، أن الجانب الفرنسي ومن خلال الوفد المرافق للسفير الضيف ابدى رغبته الكبيرة في دخول قطاع الاستثمار في مجال السياحة ومطار الناصرية من اجل تطوير السياحة في مناطق الاهوار.

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