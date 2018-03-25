نائبة تكشف عن شخصيات متورطة بالفساد في وزارة التجارة

2018/03/25 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاحد، هيئة النزاهة ومكتب رئيس الوزراء والإدعاء العام الى فتح سلسلة تحقيقات استناداً الى الوثائق والملفات التي عرضتها عبر وسائل الإعلام والتي تخص مخالفات وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.

وذكرت نصيف في بيان ورد لشفق نيوز أنه "من خلال بياناتنا السابقة قدمنا العديد من الوثائق والملفات التي تؤشر العديد من المخالفات في عمل وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والكرة اليوم في ملعب هيئة النزاهة ومكتب رئيس الوزراء والإدعاء العام والمفتش العام بالوزارة والجهات الرقابية وبإمكانهم سحب نسخ من تلك الملفات وفتح سلسلة تحقيقات حولها".

واوضحت نصيف "خلال الأيام القادمة سنكشف أسماء الشخصيات التي تعاونت مع المدير العام لتجارة المواد الغذائية سواء كانوا موظفين حكوميين أم تجار أو سماسرة، وهؤلاء ستطالهم يد العدالة قريباً".

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