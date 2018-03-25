الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


نائبة تكشف عن شخصيات متورطة بالفساد في وزارة التجارة
2018/03/25 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاحد، هيئة النزاهة ومكتب رئيس الوزراء والإدعاء العام الى فتح سلسلة تحقيقات استناداً الى الوثائق والملفات التي عرضتها عبر وسائل الإعلام والتي تخص مخالفات وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.

وذكرت نصيف في بيان ورد لشفق نيوز أنه "من خلال بياناتنا السابقة قدمنا العديد من الوثائق والملفات التي تؤشر العديد من المخالفات في عمل وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والكرة اليوم في ملعب هيئة النزاهة ومكتب رئيس الوزراء والإدعاء العام والمفتش العام بالوزارة والجهات الرقابية وبإمكانهم سحب نسخ من تلك الملفات وفتح سلسلة تحقيقات حولها".

واوضحت نصيف "خلال الأيام القادمة سنكشف أسماء الشخصيات التي تعاونت مع المدير العام لتجارة المواد الغذائية سواء كانوا موظفين حكوميين أم تجار أو سماسرة، وهؤلاء ستطالهم يد العدالة قريباً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تكشف عن شخصيات متورطة بالفساد في وزارة التجارة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تكشف عن شخصيات متورطة بالفساد في وزارة التجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المتحدث باسم مجلس منبج العسكري يتعرض لمحاولة اغتيال
⋙ صحيفة: كتل سياسية تضخ اموالاً لشراء بطاقات واصوات الناخبين ومطالبات بتجريم "البائعين والمشترين"
⋙ واع /التجارة:خلية الازمة تتابع تأمين مفردات البطاقة التموينية
⋙ محمد بن سلمان يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي
⋙ البلديات بانتظار المصادقة على التعديلات التي طرأت على قانون وارداتها
بالفيديو والصور
⋙ مسدس ليزر صوتي أحدث أسلحة الجيش الأمريكي (فيديو)
⋙ أب يشق بمفرده طريقا جبليا طوله 8 كم ليزوره أبناؤه (فيديو)
⋙ بالصور.. تفجير وسط كركوك
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد