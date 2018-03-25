الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


منتخب إيطاليا بين مانشيني وانشيلوتي
2018/03/25 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – لازال المنتخب الإيطالي لم يستقر على مدربه القادم بعد حيث يفاضل بين مانشيني وانشيلوتي وإن كان مدرب زينيت هو الأقرب حتى الآن .

فمع وجود بعض التحفظات لدى انشيلوتي والترحيب الأكبر من مانشيني بتولي المسئولية فأنه يعد الأقرب لتولي تدريب المنتخب الإيطالي خلال الفترة المقبلة وإن كانت المفاوضات ستستمر حتى نهاية الموسم الجاري للإختيار النهائي فيما بينهما .

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