2018/03/25 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – لازال المنتخب الإيطالي لم يستقر على مدربه القادم بعد حيث يفاضل بين مانشيني وانشيلوتي وإن كان مدرب زينيت هو الأقرب حتى الآن .

فمع وجود بعض التحفظات لدى انشيلوتي والترحيب الأكبر من مانشيني بتولي المسئولية فأنه يعد الأقرب لتولي تدريب المنتخب الإيطالي خلال الفترة المقبلة وإن كانت المفاوضات ستستمر حتى نهاية الموسم الجاري للإختيار النهائي فيما بينهما .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب إيطاليا بين مانشيني وانشيلوتي) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب إيطاليا بين مانشيني وانشيلوتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).