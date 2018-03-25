2018/03/25 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعرب الأرجنتيني هيكتور كوبر؛ المدير الفني للمنتخب المصري، عن رضاه على اللاعبين رغم تلقي الهزيمة من المنتخب البرتغالي ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم روسيا 2018.

الفراعنة خسروا أولى مبارياتهم الودية استعدادا للمونديال أمام المنتخب البرتغالي بثنائية بعد أن كان متقدما بهدف نظيف حتى انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، سجل محمد صلاح هدف الفراعنة الوحيد، فيما أحرز كريستيانو رونالدو هدفي منتخب بلاده في الدقيقتين الثانية والرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

كوبر قال، في تصريحات تليفزيونية: "ما حدث في المباراة يجعلنا راضيين رغم الهزيمة، لا نحب الخسارة بالطبع، لكن الحماس وتضحية اللاعبين أمام بطل أوروبا بالطبع يشعروننا بالرضا.



مواد متعلقة أسامة نبيه يفاضل بين ميلان وإنتر إيهاب جلال يشيد بثنائي الزمالك خلال مواجهة البرتغال النني: مواجهة البرتغال منحتنا درسا جيدا ممدوح عباس يهاجم كوبر بعد الهزيمة من البرتغال

"طلبنا خوض وديات قوية لقياس مدى قوتنا الحقيقية، ومواجهة البرتغال أثبتت قدرتنا على منافسة المنتخبات العالمية بشكل جيد.

"الفترة المقبلة ستشهد إضافة العديد من العوامل من الناحية التدريبية والتنظيمية وغيرها لنحقق التوازن في الفريق، فنحن مقبلون على أعمال مهمة وتحديات كبيرة ولم نحقق شيء حتى الآن، ومن المهم أن نواصل بذل الجهد والتركيز".

الفراعنة يخوضون معسكرهم الأول في سويسرا ومن المقرر أن يواجهوا المنتخب اليوناي في السابع والعشرين من مارس الجاري في ختام المعسكر.

يذكر أن قراعة المونديال أسفرت عن وقوع مصر في المجموعة الأولى رفقة روسيا وأوروجواي والسعودية.

ويستهل المنتخب المصري مبارياته بمواجهة أوروجواي في الخامس عشر من يونيو المقبل.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوبر: رغم الهزيمة من البرتغال لكننا راضون لهذه الأسباب) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوبر: رغم الهزيمة من البرتغال لكننا راضون لهذه الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).