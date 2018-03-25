إيران تلجأ إلى الصين وروسيا بمواجهة صقور ترامب

2018/03/25 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – أعلن مسؤول إيراني كبير أنه يتعين على إيران مواجهة العدائية المتزايدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر تعزيز علاقاتها مع روسيا

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