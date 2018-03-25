الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


إيران تلجأ إلى الصين وروسيا بمواجهة صقور ترامب
2018/03/25 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران – أعلن مسؤول إيراني كبير أنه يتعين على إيران مواجهة العدائية المتزايدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر تعزيز علاقاتها مع روسيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تلجأ إلى الصين وروسيا بمواجهة صقور ترامب) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تلجأ إلى الصين وروسيا بمواجهة صقور ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المتحدث باسم مجلس منبج العسكري يتعرض لمحاولة اغتيال
⋙ صحيفة: كتل سياسية تضخ اموالاً لشراء بطاقات واصوات الناخبين ومطالبات بتجريم "البائعين والمشترين"
⋙ واع /التجارة:خلية الازمة تتابع تأمين مفردات البطاقة التموينية
⋙ محمد بن سلمان يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي
⋙ البلديات بانتظار المصادقة على التعديلات التي طرأت على قانون وارداتها
بالفيديو والصور
⋙ مسدس ليزر صوتي أحدث أسلحة الجيش الأمريكي (فيديو)
⋙ أب يشق بمفرده طريقا جبليا طوله 8 كم ليزوره أبناؤه (فيديو)
⋙ بالصور.. تفجير وسط كركوك
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد