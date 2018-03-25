الكردستاني: سنحضر جلسة الثلاثاء والجبوري يتحمل مسؤولية تعطيل القوانين

2018/03/25 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اكد التحالف الكردستاني، الأحد، حضور جميع نوابه الى جلسة البرلمان القادمة المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل، موضحاً ان هناك قوانين مهمة لازالت على طاولة البرلمان منذ اعوام، وينبغي التصويت عليها، محملة رئيس المجلس سليم الجبوري مسؤولية “تعطيل” التصويت عليها.

وذكرت النائب عن التحالف، تافكة احمد في تصريح لـ /المعلومة/، إن “النواب الاكراد سيحضرون الى جلسة البرلمان المقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل بعد مقاطعة الجلسات السابقة”، مبينا أن “هناك اكثر من 20 قانوناً مهماً ينبغي التصويت عليها خلال الجلسة المقبلة”.

واوضح أحمد، أن “اغلب القوانين تركت على طاولة البرلمان منذ عامين وخلال الجلسة المقبلة سيصوت عليها”، موضحا أن “هناك قوانين سيصوت عليها يوم الثلاثاء المقبل ابرزها قوانين (نقابة ذوو المهن الصحية، ونقابة الممرضين، ونقابة المهندسين، ونقابة المحاسبين، وتعديل قانون نقابة الفنانين)”.

وبينت ان “القوانين المذكورة كان من المفترض التصويت عليها خلال الاعوام السابقة”، محملة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري “مسؤولية تعطيل القوانين وعدم الاكتراث بالتصويت عليها”.

وأكدت ان “البرلمان لن يتمكن من التصويت على جميع القوانين خلال جلسة واحدة، حيث يحتاج الامر الى اكثر من جلسة”، مشيرة الى ان “انشغال سليم الجبوري بالسفر الى الدول الاخرى عرقل سير الامور بشكلها الصحيح داخل البرلمان”.



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