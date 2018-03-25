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هيئة الحج: السعودية منحتنا اكثر من 33 الف مقعد للعام الحالي
2018/03/25 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلنت هيئة الحج والعمرة، الاحد، عن منح السعودية للعراق اكثر من 33 الف مقعد للعام الحالي، فيما اشارت الى ادخال بعض التعديلات للقرعة منها الخاصة بكبار السن وعدد المرات للاشخاص الذين تقدموا للقرعة ولم يفوزا بها.

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