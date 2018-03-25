الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين نهاية الشهر الجاري
2018/03/25 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 25 مارس 2018 - 12:07 م

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية وافقت على إجراء محادثات رفيعة المستوى يوم 29 مارس الجاري في قرية بانمونغوم الواقعة على خط الهدنة بين الكوريتين.وأكدت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، الاحد، على أن كوريا الشمالية بعثت برسالة تقول فيها إنها وافقت على الاجتماع مع مسؤولين من سيئول في نهاية هذا الشهر للإعداد للقمة المرتقبة بين زعيمي الكوريتين في أبريل القادم.وكان وفد حكومي رفيع المستوى من كوريا الجنوبية قد زار في يومي 5 و6 مارس بيونغ يانغ، حيث أجرى محادثات دامت 4 ساعات مع الزعيم الشمالي كيم جونغ أون.واتفق الطرفان على عقد لقاء بين رئيسي الكوريتين في نهاية أبريل المقبل وإطلاق “خط ساخن” لاحتواء التوتر العسكري بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين نهاية الشهر الجاري) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين نهاية الشهر الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).


كامل التفاصيل في: شبكة اخبار العراق ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا في إسرائيل اليوم لبحث ملف النووي الإيراني
⋙ الشرطة يفسخ عقد باكيتا بالتراضي
⋙ بالوثيقة.. احصائية الزواج والطلاق في العراق لشهر شباط
⋙ وصول قوات الناتو إلى العراق
⋙ موظفو بلدية البصرة يقطعون شارع ديوان المحافظة احتجاجا على تأخر رواتبهم
بالفيديو والصور
⋙ مستشار محمد بن سلمان: ثلاثة محاور لمواجهة النزاع في اليمن (فيديو)
⋙ بالفيديو.. لحظة تفجير مستودع الاسلحة في الحبانية
⋙ بالصور: نشوب حريق في مخزن للمواد الكهربائية في منطقة الكرادة
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد