روسيا: خروج 988 مسلحا وأفراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية في سوريا.

2018/03/25 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن خروج 988 مسلحا وأفراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية في سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، انه "نتيجة المفاوضات بين قيادة المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة مع قادة جماعة "فيلق الرحمن"، تم التوصل إلى اتفاق لخروج مسلحي هذه المجموعة من بلدة عربين في الغوطة الشرقية".

واشارت الوزارة الى انه "يوم امس السبت غادر 988 مسلحاً وأفراد عائلاتهم، عبر الممر الانساني ونقلوا إلى محافظة إدلب بواسطة 17 حافلة".

وتابعت أنه "طوال الطريق، ضمنت الشرطة السورية سلامتهم تحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسية وممثلي الهلال الأحمر العربي السوري".انتهى/س

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