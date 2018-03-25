الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


الأنصاري يؤكد على ضرورة ترسيخ الديمقراطية من خلال التحشيد للمشاركة في الانتخابات
2018/03/25 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

شدد الأمين العام المساعد لمنظمة بدر عبد الكريم الأنصاري ضرورة العمل في المرحلة القادمة على ترسيخ الديمقراطية في العراق من خلال تحشيد المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية واختيار ممثليهم استجابة لفتوى المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني (دام ظله الوارف) بوجوب المشاركة الواسعة في الانتخابات بشرط اختيار الأنسب والأفضل والأحسن والذي له ماض مشرف .

  واوضح خلال استقباله  ملاكات تجمع قادرون من مدينة الصدر في مقر الأمانة العامة ببغداد قائلا :"أننا إذا أردنا أن نحارب الفساد والمفسدين والبطالة وسوء الخدمات علينا أن نخوض معركة الانتخابات بالتوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار الأشخاص الكفوئين الذين نرى أنهم سيحققون العدالة للشعب ويوفرون العيش الرغيد لعوائل الشهداء والجرحى الذين تحرر الوطن بدمائهم الزكية من براثن الارهاب ".وأوضح الأنصاري :" علينا ونختار الشخصيات القادرة على نقل البلد من الواقع السيء إلى بلد مزدهر ومتطور يضاهي البلدان المتقدمة فزمن الانقلابات ولى إلى غير رجعة فالتغيير المنشود هو بيد الشعب عن طرق صناديق الاقتراع ".

   انتهى.ر.م       

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنصاري يؤكد على ضرورة ترسيخ الديمقراطية من خلال التحشيد للمشاركة في الانتخابات ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنصاري يؤكد على ضرورة ترسيخ الديمقراطية من خلال التحشيد للمشاركة في الانتخابات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا في إسرائيل اليوم لبحث ملف النووي الإيراني
⋙ الشرطة يفسخ عقد باكيتا بالتراضي
⋙ بالوثيقة.. احصائية الزواج والطلاق في العراق لشهر شباط
⋙ وصول قوات الناتو إلى العراق
⋙ موظفو بلدية البصرة يقطعون شارع ديوان المحافظة احتجاجا على تأخر رواتبهم
بالفيديو والصور
⋙ مستشار محمد بن سلمان: ثلاثة محاور لمواجهة النزاع في اليمن (فيديو)
⋙ بالفيديو.. لحظة تفجير مستودع الاسلحة في الحبانية
⋙ بالصور: نشوب حريق في مخزن للمواد الكهربائية في منطقة الكرادة
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد