الأنصاري يؤكد على ضرورة ترسيخ الديمقراطية من خلال التحشيد للمشاركة في الانتخابات

2018/03/25 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الأمين العام المساعد لمنظمة بدر عبد الكريم الأنصاري ضرورة العمل في المرحلة القادمة على ترسيخ الديمقراطية في العراق من خلال تحشيد المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية واختيار ممثليهم استجابة لفتوى المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني (دام ظله الوارف) بوجوب المشاركة الواسعة في الانتخابات بشرط اختيار الأنسب والأفضل والأحسن والذي له ماض مشرف .

واوضح خلال استقباله ملاكات تجمع قادرون من مدينة الصدر في مقر الأمانة العامة ببغداد قائلا :"أننا إذا أردنا أن نحارب الفساد والمفسدين والبطالة وسوء الخدمات علينا أن نخوض معركة الانتخابات بالتوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار الأشخاص الكفوئين الذين نرى أنهم سيحققون العدالة للشعب ويوفرون العيش الرغيد لعوائل الشهداء والجرحى الذين تحرر الوطن بدمائهم الزكية من براثن الارهاب ".وأوضح الأنصاري :" علينا ونختار الشخصيات القادرة على نقل البلد من الواقع السيء إلى بلد مزدهر ومتطور يضاهي البلدان المتقدمة فزمن الانقلابات ولى إلى غير رجعة فالتغيير المنشود هو بيد الشعب عن طرق صناديق الاقتراع ".



انتهى.ر.م

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