الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


أصحاب العقود والإجراء اليوميين يتظاهرون وسط الديوانية مطالبين بصرف رواتبهم وتثبيتهم على الملاك
2018/03/25 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الديوانية – عراق برس – 25 آذار / مارس : افاد شهود عيان ، الاحد ، بأن  موظفي العقود والأجور اليومية في محطات الكهرباء في محافظة الديوانية نظموا تظاهرة حاشدة  للمطالبة يتثبيتهم على الملاك الدائم.

      ولفت شهود …

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