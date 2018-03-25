أصحاب العقود والإجراء اليوميين يتظاهرون وسط الديوانية مطالبين بصرف رواتبهم وتثبيتهم على الملاك

2018/03/25 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية – عراق برس – 25 آذار / مارس : افاد شهود عيان ، الاحد ، بأن موظفي العقود والأجور اليومية في محطات الكهرباء في محافظة الديوانية نظموا تظاهرة حاشدة للمطالبة يتثبيتهم على الملاك الدائم.ولفت شهود …

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