رايولا يوجه شتائم لغوارديولا ويكشف عن طبيعة تعامله مع موكليه

2018/03/25 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شن وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا، هجوما قويا وعنيفا ضد المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، المدرب الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي.

وذكر رايولا في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور" البريطانية ان "بيب غوارديولا رائع كمدرب، ولكنه كشخص فهو لا يساوي شيئا، إنه جبان وكلب".

واوضح "إنه يشبه الكاهن، افعل هذا ولا تفعل ذلك، إذا فاز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سيؤكد على أنه مدرب جيد، لكنني سأكره ذلك".

وتحدث رايولا عن معاناة موكله المهاجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، والذي لم يستمر طويلا في صفوف فريق برشلونة الإسباني بسبب تجاهل غوارديولا له.

وذكر الوكيل الإيطالي "ذهبت لمواجهة غوارديولا في الممر المؤدي إلى غرف الملابس بملعب ويمبلي بعد نهائي دوري الأبطال2011، فقط أدريانو غالياني، الرئيس التنفيذي لميلان أوقفني، كان غوارديولا محظوظاً".

وتابع "لقد أخبر غوارديولا زلاتان بأن يذهب إليه إذا كان لديه مشاكل أو شكاوى، ولكن بعد ذلك تجاهله، ولم يكن يشركه في المباريات، ولم يكن حتى يقول له (مرحبًا زلاتان)".

واضاف ان "غوارديولا فعل الشيء نفسه مع ماكسويل الذي هو لاعب رائع، لقد أخبرت زلاتان أن يركن سيارته فيراري في المكان المخصص لسيارة غوارديولا، لربما ينتبه له".

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