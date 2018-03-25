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ميسي يرشح لاعباً من البريميرليغ للعب في برشلونة
2018/03/25 | 12:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداكدت تقارير اسبانية وانكليزية، أن نجم برشلونة الاسباني، الارجنتيني ليونيل ميسي، رشح لاعباً ارجنتينياً يلعب في البريميرليغ للانضمام إلى برشلونة في الانتقالات الصيفية المقبلة.واضافت أن "ميسي معجب كثيراً باداء لانزيني وسيرحب به في حال قررت برشلونة ضم اللاعب"، مبينة أن "البرغوث الارجنتيني يتوقع ان يشكل لانزيني اضافة كبيرة للفريق الكتلوني".

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