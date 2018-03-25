عبد العزيز حاتم: قدمنا اداء جيدا امام سوريا

2018/03/25 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد لاعب المنتخب القطري بكرة القدم عبد العزيز حاتم، اليوم الأحد، انه فريقه قدم اداء جيدا أمام المنتخب السوري.

وذكر حاتم لـ"الغد برس"، إن "الفريق القطري قدم اداء مميز أمام فريق قوي مثل سوريا وكان بإمكاننا الفوز".

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واوضح أن "منتخبنا استطاع من العودة للمباراة والتقدم بها بعدما تقدمت سوريا بهدف عمر السومة "، مبينا ان "تجربة بطولة الصداقة كبيرة وجميلة لاسيما مع الاحتفاء الجماهيري من قبل أهالي العراق حيث اعطى هذا الأمر طابعا اجمل للبطولة".

وتابع أن "منتخبنا الوطني القطري استفاد من البطولة من خلال خوض مباراتين مهمتين أمام منتخبين قويين مثل العراق وسوريا ونامل بان تنعكس التجربة يشكل إيجابي".

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