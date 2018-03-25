الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


قصة لعنة مايكل جاكسون التي ضربت الفريق اللندني !
2018/03/25 | 12:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة_تمتع فولهام اللندني بمسيرة جيدة في البريمير ليج عبر 14 موسما على التوالي حتى تعرض للهبوط ويلعب في دوري الدرجة الثانية منذ موسم 2014_2015.

جماهير فولهام مقتنعة بأن سبب لعنة الفريق هو إزالة تمثال مايكل جاكسون الذي كان أمام ملعب كيرفين كوتيج الذي تم إزالته في 2014 بعدما باع المالك السابق محمد الفايد بيع النادي.

الفايد وقتها أكد بان تمثال جاكسون كان يجلب الحظ للنادي ومنذ ذلك الوقت والفريق لم يصعد ويتمنى عشاقه أن تزول اللعنة عن الفريق الذي يحتل المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم خاصة وإن الفريق لم يخسر في آخر 15 مباراة منذ 16 ديسيمبر الماضي…فهل تزول اللعنة ؟

sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/03/hihi2-2018-03-25_09-03-59_315074-200x99
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة لعنة مايكل جاكسون التي ضربت الفريق اللندني !) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة لعنة مايكل جاكسون التي ضربت الفريق اللندني !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بالوثيقة.. احصائية الزواج والطلاق في العراق لشهر شباط
⋙ وصول قوات الناتو إلى العراق
⋙ موظفو بلدية البصرة يقطعون شارع ديوان المحافظة احتجاجا على تأخر رواتبهم
⋙ مشكلة جديدة تواجه سامسونج بسبب شاشة "جالاكسي إس9"
⋙ الاعلام الأمني: العثور على أربع مضافات لداعش في ديالى
بالفيديو والصور
⋙ مستشار محمد بن سلمان: ثلاثة محاور لمواجهة النزاع في اليمن (فيديو)
⋙ بالفيديو.. لحظة تفجير مستودع الاسلحة في الحبانية
⋙ بالصور: نشوب حريق في مخزن للمواد الكهربائية في منطقة الكرادة
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد