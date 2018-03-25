قصة لعنة مايكل جاكسون التي ضربت الفريق اللندني !

2018/03/25 | 12:11

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هاي كورة_تمتع فولهام اللندني بمسيرة جيدة في البريمير ليج عبر 14 موسما على التوالي حتى تعرض للهبوط ويلعب في دوري الدرجة الثانية منذ موسم 2014_2015.

جماهير فولهام مقتنعة بأن سبب لعنة الفريق هو إزالة تمثال مايكل جاكسون الذي كان أمام ملعب كيرفين كوتيج الذي تم إزالته في 2014 بعدما باع المالك السابق محمد الفايد بيع النادي.

الفايد وقتها أكد بان تمثال جاكسون كان يجلب الحظ للنادي ومنذ ذلك الوقت والفريق لم يصعد ويتمنى عشاقه أن تزول اللعنة عن الفريق الذي يحتل المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم خاصة وإن الفريق لم يخسر في آخر 15 مباراة منذ 16 ديسيمبر الماضي…فهل تزول اللعنة ؟

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