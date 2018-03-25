رايولا يسب جوارديولا ويؤكد: سأحزن لنجاحه

2018/03/25 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويتر أكد وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا والذي يدير أعمال العديد من النجوم أبرزهم زلاتان ابراهيموفيتش على كراهيته للمدرب الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "صنداي ميرور"، وأكد خلالها أن المدرب الاسباني يعد من المدربين الجبناء الذين صادفهم في عمله خلال السنوات الأخيرة.

رايولا قال: "جوارديولا المدرب رائع، لكنه على المستوى الشخصي لا يساوي شيء، هو جبان وكلب، إذا فاز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا سأشيد به كمدير فني، لكنني سأحزن".



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واوضح: "ليلة تتويج برشلونة بدوري الأبطال في ملعب ويمبلي كنت ذاهب له، لكن أدريانو جالياني أوقفني لحسن حظ جوارديولا في ذلك الوقت".

جوارديولا كان قد أبعد ابراهيموفيتش عن المشاركة مع برشلونة وأرسله في فترة اعارة لصفوف فريق أي سي ميلان لمدة موسم واحد قبل أن ينضم نهائيًا للنادي الميلاني.

مينو رايولا أكمل: "جوارديولا أخبر زلاتان أن يلجأ له في كل مرة يواجه فيها مشكلة أو شكوى، لكنه بعد ذلك تجاهله تمامًا ولم يمنحه دقائق، حتى لم يلق عليه التحية، لقد كرر الأمر نفسه مع ماكسويل وهو شخص طيب للغاية، لذلك طلبت من زلاتان أن يترك سيارته في مكان جوارديولا حتى يغضبه".





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