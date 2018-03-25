الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


#أفنان القاسم - بانتظار رد طهران... أربعة مواقف 5 وأخير
2018/03/25 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أفنان_القاسم الموقف الرابعظنك قاعدته: كل خلاف يمكن أن يتحول إلى اتفاق.مد يد العون، السماع، إظهار معرفة الغير، التفاوض، البحث مجددًا عما تم البحث فيه، الاعتراف بالأخطاء أو الغلطات، إعطاء حق الشك، حق الاختلاف، حق الاختيار، حق التراجع، حق الصراخ بصوت هادئ، حق الانزواء مع أفكارك، حق الاحتفاظ بأفكارك وعدم فرضها على غيرك، حق بناء أفكارك، وبكلام علماء اللسانيات حق الفرد في أن يكون بنيته الفكرية، ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - بانتظار رد طهران... أربعة مواقف 5 وأخير) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أفنان القاسم - بانتظار رد طهران... أربعة مواقف 5 وأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بالوثيقة.. احصائية الزواج والطلاق في العراق لشهر شباط
⋙ وصول قوات الناتو إلى العراق
⋙ موظفو بلدية البصرة يقطعون شارع ديوان المحافظة احتجاجا على تأخر رواتبهم
⋙ مشكلة جديدة تواجه سامسونج بسبب شاشة "جالاكسي إس9"
⋙ الاعلام الأمني: العثور على أربع مضافات لداعش في ديالى
بالفيديو والصور
⋙ مستشار محمد بن سلمان: ثلاثة محاور لمواجهة النزاع في اليمن (فيديو)
⋙ بالفيديو.. لحظة تفجير مستودع الاسلحة في الحبانية
⋙ بالصور: نشوب حريق في مخزن للمواد الكهربائية في منطقة الكرادة
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد