أفنان القاسم - بانتظار رد طهران... أربعة مواقف 5 وأخير

2018/03/25 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم الموقف الرابعظنك قاعدته: كل خلاف يمكن أن يتحول إلى اتفاق.مد يد العون، السماع، إظهار معرفة الغير، التفاوض، البحث مجددًا عما تم البحث فيه، الاعتراف بالأخطاء أو الغلطات، إعطاء حق الشك، حق الاختلاف، حق الاختيار، حق التراجع، حق الصراخ بصوت هادئ، حق الانزواء مع أفكارك، حق الاحتفاظ بأفكارك وعدم فرضها على غيرك، حق بناء أفكارك، وبكلام علماء اللسانيات حق الفرد في أن يكون بنيته الفكرية، ا......

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