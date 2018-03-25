كوادر تدريسية في دهوك تطالب بالغاء نظام ادخار الرواتب

2018/03/25 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم معلمون ومدرسون في محافظة دهوك وقفة احتجاجية، للمطالبة بالغاء نظام ادخار الرواتب.

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