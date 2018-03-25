العصائب:لن نسمح بالتواجد العسكري الأمريكي في العراق

2018/03/25 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 25 مارس 2018 - 12:13 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت كتلة “صادقون” النيابية التابعة للعصائب، الأحد، من أن الجانب الأميركي يسعى لتعزيز تواجده في العراق وتثبيت قواعده غربي البلاد، مشيرة إلى الحكومة “لم تفِ” بوعودها التي قطعتها للشعب العراقي بشان جدولة اخراج القوات الاميركية من البلاد.وذكر رئيس الكتلة حسن سالم في تصريح صحفي له اليوم، ان “الولايات المتحدة الأميركية تسعى لتعزيز تواجدها في العراق والمنطقة عبر توسيع قواعدها وخاصة عين الاسد وبلد”.واوضح سالم، أن “الحكومة المركزية وعدت بجدولة اخراج القوات الاجنبية وعلى رأسها الاميركية، ونفت في الوقت ذاته عدم وجود أي قواعد للاميركان في العراق”، مشيراً الى ان “هناك تناقض في التصريحات بشان ذلك التواجد”.واشار سالم إلى أن “الجانب الاميركي اكد خلال تصريحات صحفية، عدم تكرار غلطة الخروج من العراق التي نفذت عام 2011″، موكداً أن “هذه التصريحات تعد دليلاً قاطعاً على سعي الادارة الاميركية لابقاء قواتها في العراق لوقت طويل”.

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