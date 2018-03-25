2018/03/25 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة العربية السعودية "منذ اليوم الأول للنزاع في اليمن وهي تعمل على ثلاثة محاور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار محمد بن سلمان: ثلاثة محاور لمواجهة النزاع في اليمن (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار محمد بن سلمان: ثلاثة محاور لمواجهة النزاع في اليمن (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).