الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


مستشار محمد بن سلمان: ثلاثة محاور لمواجهة النزاع في اليمن (فيديو)
2018/03/25 | 12:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة العربية السعودية "منذ اليوم الأول للنزاع في اليمن وهي تعمل على ثلاثة محاور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار محمد بن سلمان: ثلاثة محاور لمواجهة النزاع في اليمن (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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