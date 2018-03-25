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بغداد تؤكد تأمين رواتب موظفيها لنهاية هذا العام
2018/03/25 | 12:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد عضو مجلس محافظة بغداد عادل الساعدي، الاحد، ان المحافظة أمنت رواتب موظفيها حتى نهاية عام 2018 الجاري.

وذكر الساعدي في بيان صحفي حصلت "الاقتصاد نيوز" على نسخة منه ، انه" نتيجة لتقسم تخصيصات محافظة بغداد وفقا لـ1/12 من العام الماضي والذي تحتسب امواله من موازنة عام 2018 فان العاصمة بوضع تؤمن فيه رواتب الموظفين خلال العام الجاري".

واضاف انه" بحال اي تلكؤ بتنفيذ قانون موازنة العام الجاري سيؤدي ذلك سلبا على الاوضاع المالية في بغداد، فيما دعا الى ضرورة تنفيذ مواد الموازنة الى ارض الواقع وليس مجرد ارقام على الورق".

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