محكمة امراتية تقضي بحبس صحفي بريطاني 10 سنوات بتهمة القتل

2018/03/25 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..قضت محكمة جنايات دبي، اليوم الأحد، بسجن الصحفي البريطاني فرانسيس ماثيو، المتهم بقتل زوجته، مدة 10 سنوات يليها الترحيل عن البلاد.ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة “الإماراتية”، فإن المحكمة أصدرت بيانا، بينت من خلاله اعتماد إدانة ماثيو على تجريم فعله المنضوي تحت بند القتل العمد مع سبق الإصرار، وذلك باستخدام مطرقة […]

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