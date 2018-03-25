2018/03/25 | 12:24

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تستمر في محاولة اخماد حريق مخزن الكرادة وتمنع انتشاره ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تستمر في محاولة اخماد حريق مخزن الكرادة وتمنع انتشاره ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).