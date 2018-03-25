زاسبيكين: الرئيس بوتين سيواصل مواجهة الهيمنة الاميركية في العالم

2018/03/25 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زاسبيكين وفي حديث لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء شدد علي ان روسيا ستواصل مواجهتها للارهاب في سوريا الي جانب الجيش العربي السوري والحلفاء واعتبر ان الهدف القادم المباشر في سوريا هو تحرير الغوطة كما اشار الي وجود قرار حاسم بمنع التواجد الاميركي في سوريا .ووصف العلاقة الروسية الايرانية بالاستراتيجية المبنية علي تفاهمات في مختلف المجالات وخاصة في سوريا التي توحد موسكو وطهران ودمشق وحزب الله .وفيما يلي نص المقابلة كاملة:*ارنا: التجديد لم يكن مفاجئا ولكن ما كان لافتا هو كثافة الاقتراع ونسبة االتصويت العالية للرئيس بوتين العالي.



كيف تفسرون هذا الامر ؟** زاسبيكين: بالفعل التطورات خلال الاشهر الاخيرة داخليا وعالميا شجعت الجماهير الروسية علي الحضور الكبير في هذه الانتخابات والتصويت غير المسبوق للرئيس بوتين.



واعتقد ان هذا الامر له اسباب عديدة منها : البرنامج الانتخابي والرؤية التي طرحها الرئيس بوتين والخطوات الاخيرة التي اتخذت في الداخل الروسي والتي اقنعت الشعب الروسي فصوت لاستمرار بوتين في سدة الرئاسة للسنوات القادمة وهناك تفهم للاهداف الاقتصادية والمالية والتكنولوجية التي اعطاها الرئيس الروسي اهمية كبيرة خلال السنوات الماضية الاخيرة.



هذه الوقائع تركت ثقة شعبية كبيرة بشخصبية بوتين.هذا في الداخل اما في الخارج فان الضغوطات الغربية ازدادت خلال الفترة الماضية ويدرك الشعب الروسي ان مثل هذه الممارسات من الدول الغربية ادت الي كوارث في دول اخري لذلك صوت الروس لبوتين من اجل الوقوف في وجه التهديدات والتحديات .*ارنا: ما هي اولويات الرئيس بوتين للمرحلة المقبلة داخليا وخارجيا ؟** زاسبيكين: علي المستوي الداخلي هناك القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وفي نفس الوقت هناك اهداف محددة تحدث عنها الرئيس بوتين في برنامجه الانتخابي مثل زيادة متوسط العمر الي الثمانين عاما ورفع مستويات النمو الاقتصادي وقد اعطيت التعليمات للمسؤولين الاقتصاديين لاتخاذ الاحراءات التي تحقق هذه الاهداف .



هذا في القطاع العام اما في القطاع الخاص فبرنامج بوتين يتضمن اجراءات تشجيعية تقوم بها الدولة لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة اضافة الي تشجيع المبادرات الفردية.



هناك ايضا نقطة مهمة وهي تكريس دولة القانون في روسيا في كافة المجالات .اما دوليا فالرئيس بوتين سيستمر بالعمل وفق المباديء نفسها التي عمل عليها طوال سبعة عشرة عاما .



واهم هذه المباديء اعتماد الشرعية الدولية في العلاقات الدولية واللجوء الي الحوار مع اوسع عدد من الدول واستقلالية النهج السياسي الروسي والموقف الحاسم في مواجهة سيطرة اميركا وحلفائها علي العالم خاصة ان هذه الهيمنة الاميركية انتجت ما عشناه من تجربة اسقاط الانظمة الشرعية وتفكيك الدول لذلك يجب ان نقف في وجه هذه الهيمنة الاميركية والاحادية الاميركية في العالم.*ارنا: هل سنشهد اي جديد في سياسة روسيا تجاه منطقة الشرق الاوسط ؟** زاسبيكين: منطقة الشرق الاوسط تعيش منذ حوالي السبع سنوات مرحلة من التقلبات وعدم الاستقرار .والنهج الروسي ركز علي ايجاد الحلول السياسية للنزاعات عن طريق الحوار الوطني وعدم التدخل ضد السلطات الرسمية .



فقد شهدنا تدخلا في الشؤون الداخلية لدول من خلال ارسال الارهابيين والسلاح والاموال ضد الانظمة الشرعية.ستواصل روسيا ممارسة هذا النهج بالتشارك وبالتعاون السياسي والاقتصادي والعسكري وبالمشاركة مع جميع الحلفاء .



خاصة ان الزمن اكد صحة هذا النهج .*ارنا: هل ترون ان الرئيس بوتين سيواجه في المرحلة المقبلة مخاطر حرب في منطقة الشرق الاوسط خاصة ان التصريحات الاخيرة من قبل مسؤولين روس تشير الي احتمال كبير لنشوب الحرب ؟** زاسبيكين: خلال الايام الاخيرة وصلت معلومات الي وزارة الدفاع الروسية عن تحضير لاستفزاز كيميائي من قبل المجموعات الارهابية ليتخذ كذريعة لقصف دمشق وكما تعلمون فقد وقف الرئيس بوتين موقفا حاسما وعبر رئيس الاركان الروسي عن هذا الموقف ونحن نعتبر اننا استطعنا بجهودنا ان نبعد خطر الحرب الكبيرة وعلينا ان نواصل العمليات العسكرية الي جانب الجيش السوري والحلفاء لتحرير كامل سوريا من الارهابيين والهدف المباشر هو الغوطة.كما اننا نريد تقديم الحقيقة للرأي العام ومواجهة حملة الاكاذيب حول السلاح الكيماوي والتي لن نسمح بأن تؤثر علي سير الامور ونريد ان نوضح للعالم ان مصدر الاستفزاز والخطر الحقيقي هو الاميركيون وحلفاوءهم الارهابيين.*ارنا: هل نفهم من كلامكم ان روسيا ستعمل خلال المرحلة المقبلة بعد انتخاب بوتين علي ردع اي نوايا للحرب في المنطقة ؟** زاسبيكين: نحن نقف الي جانب الجهود السلمية السياسية التي تساهم في الاستقرار .



هناك حرب اعلامية واكاذيب وتضليل حول مطامع روسية في المنطقة .



هذا كلام غير دقيق وغير صحيح وهو مجافي للحقيقة ما نسعي اليه مع حلفائنا واصدقائنا وشركائنا هو اعادة الاستقرار الي دول المنطقة .



لقد تعبت المنطقة من اشعال الفتن لمصلحة القطب الاميركي الاوحد .



ما نريده هو تعاون وشراكة بين مختلف الدول واعتقد ان مصالح شعوب المنطقة تتحقق بعيدا عن الهيمنة الاميركية.



هذا الامر تدركه اوروبا ايضا التي بدات تتفهم ان سياسات روسيا العقلانية تنفع قضايا الشرق الاوسط .*ارنا: ولكننا مؤخرا شهدنا تصعيدا بريطانيا ضد روسيا علي خلفية قضية تسميم الجاسوس البريطاني .



الا يناقض هذا الامر ما تشيرون اليه عن عقلانية اوروبية ؟** زاسبيكين: نعم ولكن محاولات بريطانيا لاتهام روسيا بتسميم الجاسوس هي قضية غير مبنية علي اسس وهي اتهامات باطلة وتشبه تصرفات بريطانيا مع العراق في زمن جورج بوش الابن وقد كان لطوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الاسبق دور كبير في هذه المسألة .



يبدو ان رئيسة الحكومة البريطانية الحالية لا تختلف عن نظيرها الذي حكم اثناء حرب العراق وهي تريد ان تكون تابعا للولايات المتحدة الاميركية وتنفذ سياسات اميركية اكثر من واشنطن نفسها .*ارنا: ماذا عن علاقة روسيا بالجمهورية الاسلامية الايرانية ؟ هل سنشهد تكريسا للصداقة الروسية الايرانية التي تطورت خلال الفترة الاخيرة ؟** زاسبيكين: نحن نعتبر ان ايران هي من اقرب الدول الصديقة لروسيا في المنطفة .ونمارس التعاون الوثيق في كافة المجالات .



العلاقة استراتيجية لانها تشمل المجالات الاقتصادية والامنية والعسكرية .



ويمكننا القول ان سوريا توحدنا نحن والايرانيين والسوريين اضافة الي حزب الله ونعمل كفريق واحد لمكافحة الارهابيين ولن نسمح للاميركيين بالبقاء في سوريا .



نحن سنطور العلاقات الودية مع ايران لانها علاقة مبنية علي تفاهمات في مختلف المجالات .انتهي**2054 ** 1718

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