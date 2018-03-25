التجارة: تحديد اسعار الحنطة واستكمال الاجراءات لاستقبال الموسم التسويقي

2018/03/25 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب احدى تشكيلات وزارة التجارة ،اليوم الاحد ،عن تحديدها اسعار الحنطة واستكمال الاجراءات كافة لاستقبال الموسم التسويقي لمحصول الحنطة 2018.وذكر مدير عام الشركة نعيم المكصوصي في بيان تلقته"الغد برس"، ان "وزارة التجارة اعتمدت اسعار الحنطة المحلية وحسب قرار مجلس الوزراء المرقم (٢٤٩) لسنة ٢٠١٦ والذي حدد سعر طن الحنطة المحلية درجة اولى بمبلغ (٥٦٠) الف دينار للطن الواحد و حنطة محلية درجة ثانية بمبلغ (٤٨٠) الف دينار للطن الواحد كما حدد سعر طن الحنطة المحلية درجة ثالثة بمبلغ ٤٢٠) الف دينار للطن الواحد".

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واشار الى ان "اللجنة العليا للتسويق استكملت الإجراءات والخطوات كافة من اجل إنجاح خطة التسويق لهذا العام وفق الضوابط والتعليمات كما ان الشركة اعطت للفلاح والمزارع حق الاختيار في تسويق محاصله الى مخازن الشركة بموجب التسعيرة المقررة و المعتمدة".

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