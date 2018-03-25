القبض على عدد من المطلوبين للقضاء بينهم ارهابي في بغداد

2018/03/25 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت مفارز مكافحة الاجرام في بغداد، اليوم الاحد، القبض على عدد من المطلوبين بينهم ارهابي، ومتهمين بقضايا جنائية مختلفة.وذكرت مديرية الاجرام في بيان صحفي، تابعته وكالة صدى الاعلام، ان مفارزها “القت القبض على ثلاثة متهمين بجرائم قتل طالت فتاتين في البياع والمدائن، وشخص اخر في منطقة المحمودية”.

واشارت الى ان المفارز “القت القبض على عدد اخر من المطلوبين بتهم جنائية مختلفة منها تزييف عملة وسرقة وسطو مسلح”.واضافت انه “تم القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب”، مشيرة الى ان “المتهمين احيلوا الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لعرضهم على الجهات القضائية”.وتعلن الاجهزة الامنية في بغداد، بين الحين والاخر، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين للجهات القضائية والتحقيقية في مناطق متفرقة من العاصمة.

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