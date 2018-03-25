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العثور على اربع مضافات لداعش في ديالى
2018/03/25 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/..عثرت قوة أمنية ،الاحد، على مضافات لعصابات داعش الارهابية في محافظة ديالى.

وذكر بيان لمركز الاعلام الامني تلقته "عين العراق نيوز"، أن "قوة من قيادة عمليات ديالى وخلال عملية أمنية عثرت على 4 مضافات لعصابات داعش الارهابية بداخلها ملابس عسكرية قديمة وقذائف هاون عيار 120 ملم وجليكانات وقود وعبوة ناسفة و3 زوارق وأفرشة واواني طبخ".

واوضح ان "مفرزة المعالجة التابعة لفرقة المشاة الخامسة حرقت المضافات بالكامل والزوارق وتفجير العبوة الناسفة دون خسائر تذكر".انتهى1

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