الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


محافظ نينوى يؤكد عودة أربعة الآف عائلة مسيحية الى المحافظة
2018/03/25 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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2018-03-25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى يؤكد عودة أربعة الآف عائلة مسيحية الى المحافظة) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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