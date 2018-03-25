2018/03/25 | 12:25

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في أمن, اهم الاخبار, غير مصنف, محليّات, مربعات النشر 1 دقيقة مضت التعليقات على محافظ نينوى يؤكد عودة أربعة الآف عائلة مسيحية الى المحافظة مغلقة 0 زيارة

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2018-03-25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى يؤكد عودة أربعة الآف عائلة مسيحية الى المحافظة) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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