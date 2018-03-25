2018/03/25 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هو اسلوب داعش الجديد في العراق ..بعد خسارته المعركة

25 مارس, 2018 | 12:08 م - عدد القراءات: 22 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اعلن الناطق باسم محور الشمال في الحشد الشعبي العراقية “علي الحسين”، قيام تنظيم “داعش” بإعدام 8 من أفراد الشرطة الاتحادية شمالي العراق.

وذكر الحسيني، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” مساء أمس السبت: “إن عناصر من داعش أقدموا على إعدام 8 من أفراد الشرطة الاتحادية، تم خطفهم قبل أيام في منطقة بين محافظتي صلاح الدين، وديالى، شمالي العراق”.

ولفت الحسيني إلى أنه “جرى التأكد من مقطع فيديو بثه الإرهابيون وتداولته وسائل الإعلام، عصر السبت”.

وكشف الحسيني عن خطة أمنية جديدة بدأها الحشد الشعبي، بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، والشرطة الاتحادية، وفرقة الرد السريع، تقضي بنشر جنود لتأمين التنقل والحركة على الطريق الرابطة بين العاصمة بغداد ومحافظة كركوك، مضيفاً: “سوف يكون هذا الاعتداء، هو الأخير الذي يتمكن التنظيم من تنفيذه في هذه المنطقة”.

وذكر موقع الحشد الشعبي، أمس السبت، إن مسؤول محور الشمال أبو الرضا النجار، “بحث مع قيادة جهاز مكافحة الإرهاب، والشرطة الاتحادية في كركوك، الثغرات الأمنية في المنطقة، التي تمكن بعض الجيوب من خلخلة الأوضاع”، مشيراً إلى أنه “جرى بحث تأمين الطريق الرابط بين بغداد وكركوك”.

ونقلت قناة “السومرية نيوز”، عصر السبت، عن مصدر أمني قوله إن الأشخاص تم خطفهم في منطقة تقع ضمن سلسلة جبال حمرين بين محافظتي صلاح الدين وديالى.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أنه تم اختطاف سيارتين تقلان مدنيين وعناصر من الشرطة الاتحادية، في نقطة تفتيش وهمية على طريق “بغداد — كركوك” شرقي صلاح الدين.

وأعلن الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، في 11 مارس الجاري، إطلاق عملية أمنية لتطهير ناحية الرياض، بقضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك، من جيوب تنظيم “داعش”.

وكانت الحكومة العراقية كشفت في 10 ديسمبر الماضي، تحرير كافة أراضيه من سيطرة “داعش” بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب ضد التنظيم، لكن الأخير ما يزال يقوم بهجمات متفرقة بين الحين والآخر.

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