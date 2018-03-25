الاعلام الأمني: العثور على أربع مضافات لداعش في ديالى

2018/03/25 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..عثرت القوات الامنية، اليوم الاحد، على مضافات لعصابات داعش الارهابية في محافظة ديالى.وذكر بيان لمركز الاعلام الامني, تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه، أن “قوة من قيادة عمليات ديالى وخلال عملية أمنية عثرت على 4 مضافات لعصابات داعش الارهابية بداخلها ملابس عسكرية قديمة وقذائف هاون عيار 120 ملم وجليكانات وقود […]

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