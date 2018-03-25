مشكلة جديدة تواجه سامسونج بسبب شاشة

2018/03/25 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية مشكلة جديدة متعلقة بهاتفها الأحدث "جالاكسي إس 9".

وكشفت تقارير أن بعض مستخدمي الهاتف الجديد أعربوا عن شكواهم من وجود مشكلات بالشاشة اللمسية للهاتف، بحسب موقع "جي إس إم آرينا".

ولم تنتظر "سامسونج" طويلاً لحين التحقق من المشكلة، حيث أصدرت بياناً أكدت فيه أنها تدرس تلك الشكاوى مشددة على عملها من أجل إرضاء العملاء.

وتتمثل هذه المشكلة في توقف بعض المناطق بشاشة اللمس عن العمل، فيما أفاد مستخدمون إلى أن هذه المشكلة يمكن حلها عن طريق استعادة ضبط المصنع، فيما أشار آخرون إلى أن هذه الطريقة غير فعالة.

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