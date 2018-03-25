العراق يقلص انتاجه من الرز.. ما السبب؟

2018/03/25 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأحد، عزمها تقليص المساحات المزروعة بالرز للموسم المقبل.

وذكر وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، في تصريح لوسائل اعلام تركية إن "وزارة الزراعة ستقلص المساحات المزروعة بمحصول الرز للموسم المقبل، بسبب قلة الواردات المائية".

وقلص العراق المساحات المزروعة بالرز للمواسم السابقة، إلا أنها عادت وزادت تلك المساحات لتصل إلى 200 ألف دونم للموسم الزراعي الماضي.

وكان إنتاج العراق من الأرز للموسم الماضي أكثر من 100 ألف طن.

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