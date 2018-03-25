الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


العراق يقلص انتاجه من الرز.. ما السبب؟
2018/03/25 | 14:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ كشفت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأحد، عزمها تقليص المساحات المزروعة بالرز للموسم المقبل.

وذكر وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، في تصريح لوسائل اعلام تركية إن "وزارة الزراعة ستقلص المساحات المزروعة بمحصول الرز للموسم المقبل، بسبب قلة الواردات المائية".

وقلص العراق المساحات المزروعة بالرز للمواسم السابقة، إلا أنها عادت وزادت تلك المساحات لتصل إلى 200 ألف دونم للموسم الزراعي الماضي.

وكان إنتاج العراق من الأرز للموسم الماضي أكثر من 100 ألف طن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقلص انتاجه من الرز.. ما السبب؟) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يقلص انتاجه من الرز.. ما السبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بالفيديو .. حملة الشهادات العليا في العراق حقوق "مسلوبة" أم "مغيبة"؟!!
⋙ صحيفة تكشف عن تقارب بين الرئاسة اليمنية والإمارات
⋙ هجوم انتحاري يستهدف مسجد غرب أفغانستان
⋙ روحاني: واشنطن فشلت في الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إضعاف الاتفاق النووي
⋙ هيأة الحج توضح تفاصيل قرعة السنوات الخمس المقبلة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. حملة الشهادات العليا في العراق حقوق "مسلوبة" أم "مغيبة"؟!!
⋙ بالفيديو ... الطريحي يكشف ملابسات "فساد" مطار النجف وعلاقة المرجعية بها
⋙ بالصور- طائرة "ميني-كونكورد" يمكنها السفر حول العالم في زمن قياسي
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد