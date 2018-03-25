2018/03/25 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية البحريني الفريق الركن راشد آل خليفة اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة ما وصفه بـ"الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية"، التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي "المخالفة"، منوها إلى استعداد المملكة لسن قوانين جديدة لمواجهة تأثيراتها السلبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية البحرينية تتخذ إجراءات صارمة لضبط مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية البحرينية تتخذ إجراءات صارمة لضبط مواقع التواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).