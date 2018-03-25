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الداخلية البحرينية تتخذ إجراءات صارمة لضبط مواقع التواصل الاجتماعي
2018/03/25 | 15:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن وزير الداخلية البحريني الفريق الركن راشد آل خليفة اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة ما وصفه بـ"الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية"، التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي "المخالفة"، منوها إلى استعداد المملكة لسن قوانين جديدة لمواجهة تأثيراتها السلبية.

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