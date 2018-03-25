البورصة تبدأ اسبوعها منخفضة بنسبة 0.31%

2018/03/25 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

افتتحت البورصة اسبوعها منخفضةً، لتُغلق، اليوم الاحد، على انخفاض بنسبة 0.31%، عند النقطة 636.8.

وتداولت البورصة اسهم 31 شركة من أصل 102 شركة مدرجة بالسوق.



وبلغت عدد الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم، 2,807 مليار سهم بقيمة 1,569 مليار دينار.

وارتفعت اسهم المنتجات الزراعية بنسبة 8.00%، وأسهم ا مصرف الشمال بنسبة 5.26 %، وأسهم فنادق عشتار بنسبة 1.54 %، بينما انخفضت أسهم الهلال الصناعية بنسبة 6.45 % وأسهم الامين العقارية بنسبة 5.56 % وأسهم الكندي لانتاج اللقاحات بنسبة 4.02 %.

وبلغ عدد الأسهم المشترات من المستثمرين غير العراقيين 100 مليون سهم بقيمة 176 مليون دينار من خلال تنفيذ 52 صفقة على أسهم (7) شركات.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين (118) ملايين سهم بقيمة بلغت (64) مليون دينار من خلال تنفيذ (32) صفقة على اربع شركات.

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