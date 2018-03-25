نائب كردي:ضرب المتظاهرين في أربيل من قبل عناصر حزب بارزاني

2018/03/25 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 25 مارس 2018 - 3:00 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب الاتحادي، عن كتلة التغيير، النائب كاوه محمد، اليوم الأحد، إن عناصر من حزب الديمقراطي الكردستاني،اعتدوا على المتظاهرين في أربيل، وأحد أعضاء البرلمان الاتحادي.وذكر محمد في بيان له: “اليوم واثناء مظاهرة في مدينة اربيل لأصحاب الحق المسلوب لموظفي اقليم كردستان للمطالبة بدفع رواتبهم، قامت عناصر من حزب الديمقراطي الكردستاني بالاعتداء على زميلنا النائب (سليم همزة) من كتلة الجماعة الاسلامية، وايضا قاموا بالاعتداء وضرب المتظاهرين”.واوضح، أنه “في الوقت الذي نشجب ونستنكر هذه الاعتداءات السافرة، نقول بان هذا دليل على الافلاس السياسي والاخلاقي للسلطة الحاكمة والمتسلطة عنوة على رقاب المواطنين في اقليم كردستان”.وتابع: “نحن ككتلة التغيير، نؤكد مرة اخرى باننا ندعم حقوق موظفي اقليم كردستان وجميع مواطني الاقليم الذين يعانون الامرين ومنذ سنين من ظلم واضطهاد سلطة فاسدة غير شرعية وتعمل على المحافظة على مصالحهم الحزبية والعائلية فقط وتتاجر بحقوق الشعب ومستقبلهم في سبيل ذلك”.

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