رفع ورم من الدماغ بإستخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية في مدينة الامامين الكاظمين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنجح فريق طبي من شعبة الجراحة العصبية في مدينة الأمامين الكاظمين (ع) الطبية من اجراء عملية رفع ورم في الدماغ لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

وذكر رئيس الفريق الجراحي احسان البلداوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الطفل من اهالي قضاء ابي غريب كان يعاني من صداع مزمن لمدة اربعة اشهر ومن دون تشخيص دقيق لحالته الصحية وبعد تدهور حالته تم استقباله في المدينة الطبية وتم اجراء الفحوصات اللازمة شملت (المفراس و الرنين للدماغ)”.

وتابع، انه “تبين اصابته بورم متقدم في المخيخ مع استسقاء الدماغ، اذ قرر الفريق اجراء العملية وعلى مرحلتين .



المرحلة الأولى تم خلالها زرع صمام بطيني بريتوني لبزل السائل الشوكي من الدماغ لتخفيف الضغط عن انسجة الدماغ السليمه كذلك عن الورم، وبعد اسبوعين من اجراء العملية اجريت للطفل العملية الثانية، تم خلالها فتح الحجرة الخلفية من الدماغ، وتم رفع الورم بشكل شبه تام بإستخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية والذي له خاصية رفع الورم من دون حصول نزف كبير او حصور ضرر لباقي انسجة الدماغ السليمة”.

وذكر البيان، ان “العملية استغرقت قرابة خمسة ساعات وتم مراقبة المريض في ردهة العناية المركزة لفترة وجيزة بعدها نقل الى الردهة لاستكمال العلاج و الأن المريض بصحة جيدة و يتماثل تدريجياً للشفاء ليتم بعد ذلك استكمال العلاج بالجرع الكيميائي او الأشعاع و حسب رأي الطبيب المختص بمعالجة الأورام”.

