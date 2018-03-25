امريكا تحضر لحرب جيوسياسية تتعدى حدود العراق

2018/03/25 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امريكا لن تخرج من العراق شذى خليل* تتعمد الادارات الامريكية اخفاء الابعاد الاقتصادية في سياستها الخارجية، وتلجأ الى اعتماد سياسة (التعتيم) على

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