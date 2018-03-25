2018/03/25 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مصدر: الـPKK يماطلون في سنجار والبيشمركة تطالب بغداد بالتدخل

25/03/2018 14:51:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / نينوى / ح.ك

افادت مصادر مسؤولة في محافظة نينوى، اليوم الاحد، بأن مسلحي حزب العمال الكردستاني "PKK"، يراوغون في الانسحاب من سنجار.

وذكر المصدر في تصريح تابعته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، ان "الـpkk يسعون لابقاء جزء من عناصرهم في سنجار بشكل غير معلن رغم اعلانها الانسحاب".

وطالب الامين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، الحكومة الاتحادية بموقف ضد الاتراك الذين يحاولون خرق السيادة.

وذكر ياور ان "دخول القوات التركية واختراقها الحدود شأن سيادي وعلى الحكومة الاتحادية في بغداد الوقوف ضده بقوة".

واضاف ان "الحكومة مطلوب منها ان تتخذ موقفا قويا بحق الخروقات ضد الاراضي والمياه العراقية والاجواء".

وكان حزب العمال الكردستاني، قد اعلن أمس الاول الجمعة، أن مقاتليه سينسحبون من سنجار بعد أن أدوا مهامهم فيها بالكامل.

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