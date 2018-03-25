2018/03/25 | 15:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لدى عبوره الحدود
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الألمانية توقف رئيس كاتالونيا المقال ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الألمانية توقف رئيس كاتالونيا المقال ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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