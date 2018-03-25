2018/03/25 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لدى عبوره الحدود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الألمانية توقف رئيس كاتالونيا المقال ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الألمانية توقف رئيس كاتالونيا المقال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).