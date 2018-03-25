الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


محافظ نينوى يعلن عودة أكثر من 4000 عائلة مسيحية نازحة للموصل
2018/03/25 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

أعلن محافظ نينوى نوفل حمادي عاكوب، اليوم الأحد، عن عودة 4 الآف عائلة مسيحية الى مدينة الموصل، مؤكدا أن استباب الأمن وتوفير الخدمات بمحافظة نينوى ومركزها دفع الآلاف من النازحين للعودة.

وذكر العاكوب في تصريح صحفي, تابعته اسيا الاخبارية, إن “أكثر من 4 الآف عائلة مسيحية عادت الى مناطق سهل […]

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