محافظ نينوى يعلن عودة أكثر من 4000 عائلة مسيحية نازحة للموصل

2018/03/25 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..أعلن محافظ نينوى نوفل حمادي عاكوب، اليوم الأحد، عن عودة 4 الآف عائلة مسيحية الى مدينة الموصل، مؤكدا أن استباب الأمن وتوفير الخدمات بمحافظة نينوى ومركزها دفع الآلاف من النازحين للعودة.وذكر العاكوب في تصريح صحفي, تابعته اسيا الاخبارية, إن “أكثر من 4 الآف عائلة مسيحية عادت الى مناطق سهل […]

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