معصوم يصادق على قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية

2018/03/25 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم الاحد، على قانون خاص باختيار مدينة سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان صحفي تلقته "الغد برس"، إن معصوم "صادق اليوم على قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية".

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وبين ان "هذا القانون صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، وشرع من اجل تعزيز الدور الحضاري والدور الديني لمحافظة صلاح الدين وتنشيط الحركة السياحية والاثارية والدينية والثقافية في العراق".

واشار إلى "ارسال القانون للنشر في الجريدة الرسمية".

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